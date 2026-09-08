В Псковской области назвали муниципалитеты с самым большим ущербом от мошенников

10:45, 08 сентября 2026, ПАИ

Общий материальный ущерб, нанесённый жителям Псковской области действиями мошенников за восемь месяцев 2026 года, превысил 229 млн рублей. Наибольшие финансовые потери понесли жители Пскова (более 108 млн рублей), Великих Лук (свыше 54,7 млн рублей) и Псковского района (более 20,2 млн рублей), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Значительные суммы ущерба также зафиксированы в Островском (более 7,5 млн рублей) и Красногородском (6,8 млн рублей) муниципальных округах. Кроме того, ощутимые убытки понесли жители Невельского округа, которые потеряли более четырёх миллионов рублей, и Себежского округа с ущербом в размере более 2,2 миллиона рублей.

При этом в некоторых муниципальных образованиях мошенничество не было зафиксировано вообще. Например, в Дедовичском и Новосокольническом округах.

По всем выявленным фактам противоправных деяний правоохранители возбудили уголовные дела. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности.