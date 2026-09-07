Водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Великолукском округе

22:56, 07 сентября 2026, ПАИ

ДТП с опрокидыванием квадроцикла произошло в СНТ «Луковец-1» в Великолукском округе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





За рулём квадроцикла находился мужчина 1977 года рождения. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.