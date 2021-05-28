В Псковской области создадут дата-центр

22:58, 28 мая 2021, ПАИ

Вопросы развития отечественных экотехнологий, промышленного симбиоза и реализацию проекта устойчивого развития территории, прилегающей к Псковской ГРЭС, были рассмотрены в региональной администрации. Заседание рабочей группы в пятницу, 28 мая, возглавил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

В обсуждении приняли участие представители федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», ООО «Группа Компаний Фокс» и филиала ПАО «ОГК-2» — Псковская ГРЭС, а также руководители профильных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В ходе заседания определены направления взаимодействия и перечень вопросов, требующих решения для реализации инвестиционного проекта по созданию дата-центра с потреблением от 100 Мвт и организацией порядка 150 рабочих мест.