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Культура

Псковская областная универсальная научная библиотека получила награду Министерства культуры РФ

Работники ПОУНБ получили высокую награду. Фото Псковская областная универсальная научная библиотека

Псковской областной универсальной научной библиотеке в общероссийский День библиотек вручили грамоту Министерства культуры. Об этом ПАИ сообщили в самой библиотеке.
Вчера, 27 мая 2021 года в Москве состоялось торжественное открытие общероссийского Дня библиотек. Организаторами общероссийского Дня библиотек выступили Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека.

В этот день прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников библиотечной сферы из разных регионов страны. Каждый год награждение библиотечных специалистов страны на общероссийском Дне библиотек посвящено приоритетным направлениям стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. В этом году — в центре внимания «Модернизация модельных библиотек».

На торжественной церемонии Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации, наградила представителей федеральных библиотек из разных регионов страны за успехи, достигнутые в библиотечном деле за 2020 год. В число награжденных библиотек вошли и представители библиотечного сообщества Псковского региона.

Ярилова Ольга Сергеевна, заместитель министра культуры Российской Федерации, и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда  вручили грамоту Министерства культуры комитету по культуре Псковской области и Псковской областной универсальной научной библиотеке «За креативный проектный офис» представителям от Псковской области: Павловой Вере Ивановне, генеральному директору ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», и  Алексеевой Екатерине Александровне, заведующей отделом координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки, руководителю проектного офиса по координации работы по созданию модельных муниципальных библиотек Псковской области (ГБУК «ПОУНБ»). 

Эта награда стала заслуженной оценкой и наглядным подтверждением той большой работы, которую совместно проводят в Псковской области органы региональной и местной власти, комитет по культуре Псковской области, учреждения культуры, проектный офис Псковской областной универсальной научной библиотеки по созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура».

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