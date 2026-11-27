В Пскове прочитали лекцию об иконографии Абрама Ганнибала

22:32, 27 ноября 2026, ПАИ

Лекцию об иконографии Абрама Ганнибала прочитала хранитель мемориальной усадьбы «Петровское» в Пушкинском Заповеднике, кандидат филологических наук Любовь Козмина в Пскове 26 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Встреча состоялась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова и собрала более ста слушателей, в том числе — студентов ПсковГУ, учащихся Псковского областного колледжа культуры имени Н. А. Римского-Корсакова и псковской гимназии № 29.

В центре внимания лектора были портреты Ганнибала и история формирования его образа. Отправной точкой для разговора стали рисунки Александра Пушкина на полях рукописей и незавершённый роман «Арап Петра Великого». Любовь Козмина также обратилась к различным версиям происхождения прадеда поэта и к рассказам о его жизни — от научных изысканий до воспоминаний жителей Святогорья, сохранявшимся в устной традиции вплоть до конца прошлого века.

Отдельная часть лекции была посвящена тому, каким Ганнибал предстаёт сегодня в художественной и научной литературе, в изобразительном искусстве и в документальном кино. Так, например, хранитель упомянула статьи Владимира Набокова и фильм «Странная жизнь Аннибала» режиссёра Константина Артюхова.

После выступления, продолжавшегося более двух академических часов, слушатели задали Любови Козминой ряд вопросов. В частности, их интересовало, какое впечатление на неё произвёл недавний гость музея-заповедника — кинематографист из Камеруна, планирующий снять фильм о прадеде Пушкина.

В заключение встречи руководитель псковского представительства государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Владислав Семёнов проанонсировал ещё два музейных события, которые запланированы к проведению в областном центре в конце этого года. Это — литературный моноспектакль петербургской актрисы «Анны Яковлевой «...Беззвучная трескотня жизни..., или Скандал в городе N» по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» (17 декабря, Центр туризма и творческих индустрий Пскова, улица Георгиевская, 4) и лекция методиста «Михайловского» Екатерины Фёдоровой «Пушкинские юбилеи в музейной истории» (24 декабря, ПОУНБ, Профсоюзная, 2).