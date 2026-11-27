Видеопроект «Тень преступления» о работе следователей СК России могут посмотреть псковичи

18:30, 27 ноября 2026, ПАИ

Стартовал новый научно-популярный видеопроект «Тень преступления», посвященный работе сотрудников Следственного комитета России. Премьерные выпуски цикла подготовил Фонд национального кино «Патриот» при содействии управления взаимодействия со СМИ СК России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На примерах реальных уголовных дел в фильмах расскажут о том, как современные технологии, знания и опыт следователей, криминалистов и экспертов помогают раскрывать преступления спустя годы и даже десятилетия.

Каждый выпуск – это отдельная история о конкретном методе, экспертном исследовании или техническом устройстве, которые используются для раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Криминалисты ведомства находят улики в земле, в воде и даже после сильного пожара. Они устанавливают личность злоумышленника по темному силуэту на изображении с камеры наружного наблюдения, смазанному номеру автомобиля с записи видеорегистратора или поврежденной гильзе от пули. Создатели отметили, что все это не магия, а реальность, которая становится возможной благодаря профессиональному мастерству и стремлению установить истину.

Премьерные выпуски 18-серийного познавательного видеопроекта «Тень преступления» можно посмотреть на информационных ресурсах Следственного комитета и в социальных сетях. В съёмках приняли участие народный артист России Сергей Безруков и иллюзионист Андрей Позняков.

Первая серия под названием «Криминалистический свет. Поиск невидимого» рассказывает о том, как сотрудники Следственного комитета России обнаруживают на месте происшествия следы, невидимые человеческому глазу.