В музее-заповеднике «Михайловское» 28 ноября пройдёт концерт ко Дню матери

20:38, 27 ноября 2026, ПАИ

Праздничный концерт в честь Дня матери состоится в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В Год единства народов России эта акция получила название «Мы славим женщину, чьё имя Мать». Оно отсылает к известной строке из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Праздник матери».

В программе концерта – выступления творческих коллективов и солистов из Пушкинских Гор, а также гостей из Пскова. На сцену научно-культурного центра «Михайловского» выйдут участники хореографических ансамблей «Аврора», «Смайл» и «Джем», студии акробатического танца «Акродэнс» (Псков), арт-медиа-студии «Золотая рыбка», семейного ансамбля «Поозерье», детского фольклорного ансамбля «Рябинушка», воспитанники поселкового детского сада «Сказка», учащиеся местной ДШИ имени С. С. Гейченко и многие другие юные и взрослые самодеятельные артисты.

Концерт к Дню матери в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» начнётся в 14.00. Вход на него свободный.

В музее добавили, что в этот же день, 28 ноября, в канун праздника всех мам, состоится особое занятие в студии эстетического развития детей, работающей при «Михайловском».

«Наши юные посетители познакомятся с этикетом дарения, узнают, как выбирать и преподносить подарки, и в технике «верховая набойка» изготовят салфетки-сувениры к празднику», – сообщает служба информации музея со ссылкой на куратора детской студии, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяну Тимошину.