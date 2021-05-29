О самых дешёвых курортах, Дед Морозе и испорченном coffee time — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:56, 29 мая 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! С вами «Хороший даджест», немного «обозреем» ушедший день.

День пограничника отмечала Россия 28 мая, а поскольку Псковская область граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией, можно сказать, что этот день отмеали многие.



Газета «Известия» назвала самый дешёвый отдых на курортах. Это Санкт-Петербург, Махачкала и Новороссийск. В общем, выдали самые «рыбные места». Куда теперь ехать, ума не приложу! И вообще, что вы знаете о дешевизне? Я уже меняю пятый дорогущий монитор у компьютера, а кактус за 200 рублей как стоял возле него, так и стоит!

18 упаковок сыра и две банки кофе украл пскович из магазина. Вроде бы ничего хорошего и забавного в этом нет. Но как только я представлю, какой coffee time ему испортили росгвардейцы, мне становится смешно...



Друзья, держитесь! В июне к вам едет Дед Мороз. Нет, не ваша кукуха, а Дед Мороз. Дедушку запрягли в рекламу Русских Ганзейских дней, а потому, если вы среди зелёной травы увидите этого сказочного героя, не переживайте, что он растает. Раньше Дедушке платили только в Новогоднюю неделю, а теперь сказочный герой нашёл подработку. Я вам расскажу, что «Почта Деда Мороза» изначально была в Архангельске. Там стоял реальный терем, куда ещё со времён СССР стекались письма детей со всей нашей необъятной. В то время я жил там ивидел всё своими глазами. Теремок стоял в Соломбале. Но круглый год, нанятые местным бизесменом сотрудники отвечали на письма детей от имени Деда Морза. И это была социальная акция. Бизнесмен творил чкдеса для души. Пока кому-то в Великом Устюге не пришло устроить вотчину Дедуа Мороза там. Кто бы мне объяснил, почему не в Сочи? Ой, извините, там ещё Олимпиады не было! А с каких пор Великий Устюг стал Русским Севером? Не возмётся определить ни один географ. Деньги в нашей стране ломают любую логику. Так чего же удивляться появлению Деда Мороза летом?



Монетный двор Литвы перепутал языки и отчеканил монеты на латышском! Нормально, да? Но никакого скандала! Был бы русский язык, все оскорбились бы. Ошибка обнаружена в надписях на краях монеты. Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju). Монеты чеканил Литовский монетный двор. Банк Литвы обратился к нему для выяснения обстоятельств и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Как не вспомнить про вопрос, ставящий в тупик всех блондинок: «Как правильно? Ирак или Иран?»



Ещё один материал рекомендую почитать на ночь. В нём блогер Аркадий Гершман представил свой взгляд на Псков. Почитайте, это интересно. Напоследок вам ещё одна хохма:

- Здравствуйте, я - блогер!

- Да, уж вижу, что не Иванов!



На этом подмигиваю вам и расстворяюсь в ночи. Сергей Владимирович на ленте Псковского агентства информации. Спокойной ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!

















