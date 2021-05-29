35 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

09:16, 29 мая 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 35 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 751 случай заражения COVID-19, выздоровело 32 466 человек. Жертвами коронавируса стали 404 человека.

Новых очагов в регионе не выявлено. Под контролем Роспотребнадзора находятся две вспышки заболевания коронавирусом.