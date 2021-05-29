Всемирный день здорового пищеварения отмечается 29 мая

10:35, 29 мая 2021, ПАИ

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Он утверждён в день принятия устава всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году, пишет calend.ru.

Гастроэнтерологи учредили этот день для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека и рост количества людей с подобными проблемами.

50-60% населения страдает от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается до 90%. Первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки и стресс.

В организации и проведении мероприятий, посвящённых общим вопросам здорового пищеварения, принимают участие государственные и частные учреждения здравоохранения. Основная цель проводимых мероприятий – профилактика нарушений работы и заболеваний пищеварительной системы через ознакомительные наглядные пособия, обучающие семинары, а также консультирование специалистами и диагностику.