День военного автомобилиста Вооруженных сил России отмечается сегодня

09:34, 29 мая 2021, ПАИ

29 мая отмечается день военного автомобилиста Вооруженных сил России. Этот день был утверждён приказом министра обороны России от 24 февраля 2000 года, пишет calend.ru.

Этот праздник всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота. Задачей роты стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она стала центром автотехнического обеспечения войск российской армии.

К концу Первой мировой войны в её состав вошли уже 22 отдельные автороты, а парк Красной армии включал в себя 7,5 тысяч автомобилей. К началу Великой Отечественной войны армейский парк превышал 272 тысячи единиц всех типов. Но до конца войны промышленность так и не вышла на показатели 1941 года.

Военная автомобильная техника (ВАТ) стала материальной основой подвижности войск. Кроме того, автомобиль из простого средства подвоза стал носителем вооружения (как, например, в Ракетных войсках стратегического назначения), его составной частью.

Деятельность военных автомобилистов связана с эвакуацией раненых, больных, а также имущества, с доставкой материальных средств, перевозкой личного состава. Автомобилисты в армии — это водители, ремонтники, командиры автомобильных подразделений, а также начальники автомобильной службы и специалисты научно-исследовательских организаций Министерства обороны России.