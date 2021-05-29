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Общество

Порядок выдачи загранпаспортов изменится в России с 30 мая

Фото ПАИ

В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, пишет «Парламентская газета».

В частности, будут пересмотрены правила выполнения отдельных административных процедур. Сроки оказания госуслуги останутся прежними. При подаче документов на территории субъекта, где гражданин зарегистрирован по месту жительства, они не должны превышать одного месяца. В случае подачи заявления по месту пребывания — трёх месяцев. Получить загранпаспорт смогут россияне, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Последней категории для этого придётся приехать в Россию.

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков уверен, что государство не должно зарабатывать не выдаче заграничных паспортов, эта процедура должна быть максимально комфортной для россиян.
В связи с поправками к налоговому кодексу, принятыми с 1 января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных за оформление загранпаспорта старого образца нужно будет заплатить две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей.
«Заграничный паспорт надо выдавать автоматически одновременно с российским по достижению человеком определённого возраста. При этом делать это надо вообще бесплатно. Система ограничения выезда должны быть только для должников преступников и так далее. Но это уже не ответственность тех служб, которые выдают такие документы», — отметил Антон Цветков.

Подать заявление на получение загранпаспорта можно через портал госуслуг. Для этого пользователю следует заполнить заявление и внести сведения о деятельности за последние 10 лет.

При этом, паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, все равно потребуется предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ лично.

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Порядок выдачи загранпаспортов изменится в России с 30 мая

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