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Общество

Вопросы методологии создания путеводителей по мемориальным местам обсудили в Пскове

Педагогическая мастерская «Методология создания путеводителей по мемориальным местам» прошла 26 июня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр сохранения исторической памяти при президенте РФ, Псковский государственный университет, Молодёжный клуб при Совете регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области.

Мастерская состоялась в рамках реализации проекта «Организационное и информационно-техническое обеспечение федерального молодёжного лагеря в Псковской области и реализации проекта «Без срока давности», а также в целях сохранения и популяризации исторического знания.

В числе спикеров встречи – директор департамента методической и просветительской работы Национального центра исторической памяти при президенте РФ Павел Корсаков, проректор по учебной работе ПсковГУ Людмила Алиева, заместитель директора института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Татьяна Филиппова, руководитель Молодёжного клуба при Совете регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области Игорь Егоров, начальник отдела архивной педагогики и информационно-коммуникационных проектов Государственного архива Псковской области Ольга Обратнева.

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