Почти 30 тысяч детей и наставников объединило «Движение первых» в Псковской области

14:05, 27 июня 2025, ПАИ

Почти 30 тысяч детей, подростков и наставников объединила платформа «Движения первых» в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Итоги первого полугодия работы регионального отделения подвели на совещании. Губернатор отметил, что одним их самых важных достижений стало то, что удалось создать необходимую инфраструктуру для работы с молодыми людьми. Так, в каждом муниципалитете региона были открыты первичные отделения, а также сформированы группы опытных наставников.

«Движение первых» с начала года реализовало 70 проектов. Это в том числе и мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также «Школьная классика» в Пушкинских Горах и окружной этап «Зарницы 2.0».

Михаил Ведерников призвал максимально загрузить оставшиеся два летних месяца активностями для молодёжи. «Для этого нужно сформировать и опубликовать на всех платформах план мероприятий движения – это задача на самое ближайшее время», – подчеркнул он.