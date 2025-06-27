Первый поток диспетчеров Псковской станции скорой помощи завершил обучение по повышению квалификации

15:05, 27 июня 2025, ПАИ

Первый поток диспетчеров Псковской станции скорой медицинской помощи завершил обучение по повышению квалификации, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

«Профессиональная деятельность диспетчера связана с непосредственным общением с пациентом, его родственниками или просто человеком, который вызывает скорою, поэтому фельдшеру по приему вызовов очень важно знать, уметь пользоваться и соблюдать этические и деловые нормы общения», – отметила Марина Гаращенко.

Она уточнила, что ранее главный врач станции скорой помощи Денис Сачков сообщил о выявленных недочетах в работе диспетчеров на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Всего будет организовано четыре потока очного обучения в Пскове и два потока онлайн-обучения диспетчеров из Великих Лук.

«Цели повышения квалификации достигнуты, первый поток успешно сдал итоговую аттестацию. Ждем применения новых знаний и компетенций на практике», – заключила Марина Гаращенко.