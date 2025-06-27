Первый поток диспетчеров Псковской станции скорой помощи завершил обучение по повышению квалификации
Первый поток диспетчеров Псковской станции скорой медицинской помощи завершил обучение по повышению квалификации, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.
«Профессиональная деятельность диспетчера связана с непосредственным общением с пациентом, его родственниками или просто человеком, который вызывает скорою, поэтому фельдшеру по приему вызовов очень важно знать, уметь пользоваться и соблюдать этические и деловые нормы общения», – отметила Марина Гаращенко.
Она уточнила, что ранее главный врач станции скорой помощи Денис Сачков сообщил о выявленных недочетах в работе диспетчеров на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Всего будет организовано четыре потока очного обучения в Пскове и два потока онлайн-обучения диспетчеров из Великих Лук.
«Цели повышения квалификации достигнуты, первый поток успешно сдал итоговую аттестацию. Ждем применения новых знаний и компетенций на практике», – заключила Марина Гаращенко.
Первый поток диспетчеров Псковской станции скорой помощи завершил обучение по повышению квалификации