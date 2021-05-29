Стала известна причина пожара в ресторане «Мюнхель» в Пскове

10:44, 29 мая 2021, ПАИ

Стала известна предположительная причина пожара в ресторане «Мюнхель» в Пскове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

28 мая в 20:28 произошел пожар в ресторане «Мюнхель» на Октябрьском проспекте в Пскове. По предварительной информации, в вытяжке на кухне произошло горение жира на площади 2 кв метра, в помещении вентиляционной камеры на мансардном этаже, горела предметно-вещевая обстановка. Закопчено помещение вентиляционной камеры.

Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности эксплуатации мангала.

Эвакуировано 82 человека, 12 - персонала, 70 - посетителей, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.