Аварийный режим работы электропроводки привел к гибели людей в Локнянском районе

11:04, 29 мая 2021, ПАИ

Два человека погибли в результате пожара в Локнянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 29 мая около 3 часов ночи в деревне Машутино Локнянского районе. Горел жилой дом. В результате пожара погибли два человека.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки внутри дома.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.