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Происшествия

Аварийный режим работы электропроводки привел к гибели людей в Локнянском районе

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Два человека погибли в результате пожара в Локнянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел 29 мая около 3 часов ночи в деревне Машутино Локнянского районе. Горел жилой дом. В результате пожара погибли два человека.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. 
Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки внутри дома.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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