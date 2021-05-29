Аварийный режим работы электропроводки привел к гибели людей в Локнянском районе
Два человека погибли в результате пожара в Локнянском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел 29 мая около 3 часов ночи в деревне Машутино Локнянского районе. Горел жилой дом. В результате пожара погибли два человека.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.
Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки внутри дома.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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