Свыше 4,6 млн россиян выздоровели после коронавируса
В России после коронавируса выздоровели 4 670 484 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
За последние сутки в стране выявили 9 289 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 401 человек. За сутки полностью выздоровели 9250 россиян.
Всего с начала пандемии в России зафиксировали 5 053 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 120 807 человек.
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