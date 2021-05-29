Свыше 4,6 млн россиян выздоровели после коронавируса

14:06, 29 мая 2021, ПАИ

В России после коронавируса выздоровели 4 670 484 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.

За последние сутки в стране выявили 9 289 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 401 человек. За сутки полностью выздоровели 9250 россиян.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 5 053 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 120 807 человек.