Более 700 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

14:25, 29 мая 2021, ПАИ

В Псковской области с начала сезона 2021 года от укусов клещей пострадали 704 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю с 20 по 26 мая по поводу укусов клещей в медорганизации региона обратилось 195 человек, из них 44 ребёнка. По состоянию на 26 мая, в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 58,9 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся снизилось на 33,6 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 48,1 %.

В 2021 году привито против клещевого вирусного энцефалита 1079 человек, в том числе 24 ребенка.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, 21а; телефон: 8-8112-66-42-80; Псков, улица Гоголя, 17,2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91; Великие Луки, улица Тимирязева, 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.