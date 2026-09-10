В пару кликов: жители Псковской области могут записаться к врачу через MAX

12:17, 10 сентября 2026, ПАИ

Забота о здоровье стала максимально удобной с медицинскими сервисами в мессенджере MAX. Больше не нужно тратить время на очереди, отметили в министерстве здравоохранения Псковской области.



Фото: министерство здравоохранения Псковской области



Фото: министерство здравоохранения Псковской области



Теперь каждый может записаться к врачу в пару кликов, получить видеоконсультацию специалиста, закрыть больничный лист онлайн или продлить рецепт на льготные лекарства без визита в больницу.

Записаться к врачу можно по ссылке max.ru/pskov_kvrachu_bot, а получить телемедицинскую консультацию – max.ru/telemedpskov_bot

«Сохраняйте ссылки, QR-коды, пользуйтесь и рассказывайте о полезных сервисах своим близким», – призвали в министерстве.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года в России планируют разработать унифицированную систему оплаты труда для медицинских работников.