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Спорт

Сборная России выиграла у Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Россия выиграла у Швейцарии со счётом 4:1. Фото sport.ru


Сегодня, 29 мая, сборная России провела очередной матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная выиграла со счётом 4:1, сообщил сайт sport.ru.

На 36-й минуте матча нападающий Антон Бурдасов буквально разорвал защиту швейцарцев, открыв счёт в матче. На 48-й минуте Нико Хишир восстановил равновесие на табло, однако ещё через две минуты Павел Карнаухов точным броском вывел россиян вперёд. 

Окончательный счёт встречи установил Сергей Толчинский, закинувший под конец матча сразу две шайбы. 

Сборные России и Швейцарии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по девять очков. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3). Помимо России и Швейцарии, в группе А выступают также сборные Словакии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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