20 градусов тепла и день без осадков прогнозируется в Псковской области 30 мая

09:01, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +15 до +20.

Атмосферное давление высокое.