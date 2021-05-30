20 градусов тепла и день без осадков прогнозируется в Псковской области 30 мая
30 мая на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +15 до +20.
Атмосферное давление высокое.
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