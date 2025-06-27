В Пушкинском заповеднике приглашают отметить день Ивана Купалы в Бугрово

18:50, 27 июня 2025, ПАИ

Репетиции театральной части новой фольклорной программы «Купаленка – ночь маленька» начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». «Играть Купалу» будут в музейном комплексе в деревне Бугрово 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

«Интерактивную фольклорную программу на Ивана Купалу мы проводим вот уже много лет – в рамках большого проекта, который знакомит наших посетителей с народными традициями Святогорья и – шире – России, – рассказала сотрудница службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника, автор михайловского купальского сценария 2025 года Ирина Егорова. – В этот раз мы представим участникам праздника историю, в основу которой легла экспедиционная запись древнего обряда – заговора на ведьму. В ней участвуют и водяной, и русалки, но главные действующие лица здесь – Иван да Марья. Однако это не взрослая пара возлюбленных, а дети, брат и сестра. Мальчик попадает в беду, а девочка в союзе с другими обитателями чудесного купальского мира приходит к нему на помощь…»

В течение почти трёхчасового интерактива гостям «Купаленки…» предложат не только остросюжетное фольклорное представление, но и самые разные развлечения: игры и состязания, мастер-классы, купальские гадания, беспроигрышную лотерею. Завершит «Купаленку…» ритуальный костёр, который разожгут на специальных плотах посередине мельничной запруды на реке Луговке.