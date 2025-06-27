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Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона, которые прошли в городе Глубоком Белорусского экзархата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

В соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялось богослужение, посвящённое 100-летию со дня преставления святителя Тихона (Беллавина), патриарха Московского и всея Руси (1865–1925). Божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Ему сослужили митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиереи и духовенство Белорусской православной церкви. Песнопения исполнил архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора города Минска под управлением Виталия Соболевского.

Мероприятие прошло в храме, где в 1916 году святитель Тихон, будучи архиепископом Виленским и Литовским, совершал богослужение. Возле собора была организована выставка, посвящённая святителю.

По окончании литургии епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий обратился к собравшимся с приветственным словом и передал митрополиту Вениамину книгу о святителе Тихоне, изданную к юбилейной дате. В связи с 900-летием Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке митрополит Вениамин наградил митрополита Матфея и других архиереев юбилейными медалями.

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Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона
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