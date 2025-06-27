Великолукский стобалльник по химии дал советы будущим выпускникам

17:59, 27 июня 2025, ПАИ

Выпускник средней общеобразовательной школы № 12 имени К. К. Рокоссовского в Великих Лук Данила Астапенко получил на ЕГЭ по химии максимальный результат. Стобалльник дал несколько советов будущим выпускникам, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Ключевую роль в подготовке Данилы Астапенко сыграли школьный учитель химии Наталья Фёдорова, репетитор Галина Основская и онлайн-преподаватель Екатерина Строганова.

Во время подготовки у выпускника возникали сомнения: казалось, что, пока он учится, другие живут полной жизнью. Но он осознал, что трудится ради своего будущего и возможностей для самореализации. Эта мысль помогла ему не сдаться и достичь цели.

«Каждый человек индивидуален и у каждого свои биоритмы и суточные активности. Я, например, любил готовиться по ночам, поскольку днём просто засыпал и не мог качественно усваивать материал», – рассказал Данила Астапенко.

По его словам, необходимо выбрать время, в которое человеку комфортнее всего, и готовится каждый день понемногу, делая промежутки для перерыва и отдыха. В планах выпускника – поступление в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Ранее было названо число стобалльников по итогам ЕГЭ в Псковской области.