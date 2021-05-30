Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

30 мая заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом сообщается в группе «Единая Россия. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Котов пришел на счетный участок в Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (микрорайон Овсище) сразу же после его открытия. Также на участке вместе с семьей уже проголосовал кандидат активист волонтерского центра, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш.

«Мы обращаемся к избирателям с просьбой помочь нам определиться с кандидатами на выборы предстоящих и в Государственную Думу и Псковское областное Собрание. Я сегодня пришел на свой счетный участок, который организован здесь на территории округа для голосования на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, я проголосовал за тех кандидатов, которых считаю наиболее эффективными и успешными. Хочу обратиться к избирателям, к тем, кто не успел проголосовать дистанционно — приходите, пожалуйста, на наши счетные участки, выбирайте свою территорию, по которой вам необходимо проголосовать, это зависит от места регистрации, поддерживайте кандидатов, которых вы считаете необходимым выдвинуть на выборы. Помогайте нам определиться с выбором тоже», - сказал Александр Котов.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.

Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

#выборы2021 #ПредварительноеГолосование #ПГ60

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 мая 2021

Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков отдал свой голос на праймериз «Единой России»
30 мая 2021

Раиса Кузина приняла участие в предварительном голосовании «Единой России»: Хочется, чтобы прошли достойные люди

30 мая 2021

Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»
30 мая 2021

В Псковской области открылись участки для предварительного голосования «Единой России»
29 мая 2021

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова оказалась в центре публичного скандала
28 мая 2021

Молодёжный парламент против молодёжной избирательной комиссии. В Пскове прошли дебаты об электронном голосовании
28 мая 2021

Война и мир – в очередном выпуске «Псковского телеграма»
28 мая 2021

15-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...