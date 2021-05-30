Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

09:31, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом сообщается в группе «Единая Россия. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Котов пришел на счетный участок в Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса (микрорайон Овсище) сразу же после его открытия. Также на участке вместе с семьей уже проголосовал кандидат активист волонтерского центра, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш.

«Мы обращаемся к избирателям с просьбой помочь нам определиться с кандидатами на выборы предстоящих и в Государственную Думу и Псковское областное Собрание. Я сегодня пришел на свой счетный участок, который организован здесь на территории округа для голосования на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, я проголосовал за тех кандидатов, которых считаю наиболее эффективными и успешными. Хочу обратиться к избирателям, к тем, кто не успел проголосовать дистанционно — приходите, пожалуйста, на наши счетные участки, выбирайте свою территорию, по которой вам необходимо проголосовать, это зависит от места регистрации, поддерживайте кандидатов, которых вы считаете необходимым выдвинуть на выборы. Помогайте нам определиться с выбором тоже», - сказал Александр Котов.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.

Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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