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Политика

Раиса Кузина приняла участие в предварительном голосовании «Единой России»: Хочется, чтобы прошли достойные люди

30 мая в Пскове председатель общественной региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раиса Кузина принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Раиса Кузина проголосовала на избирательном участке по адресу Конная, 6.

«Я была приятно удивлена, увидев, сколько людей пришло проголосовать. Сегодня последний день предварительного голосования. Хочется, чтоб прошли достойные люди и представляли наши интересы. Очень много уже сделано, многое сделано для детей, для всех жителей нашего города. Я как член партии всегда принимаю участие и во внутрипартийном голосовании, и в выборах», - сказала Раиса Кузина.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.

Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

#выборы2021 #ПредварительноеГолосование #ПГ60

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