Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков отдал свой голос на праймериз «Единой России»

10:27, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом он сообщил в Instagram.

«В рейтинговой конкурентной борьбе будут определяться сильнейшие и достойные кандидаты, которые будут представлять партию на предстоящих выборах этой осенью. Вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым принял участие в голосовании, поддержал участников своим голосом», - написал Григорий Стороненков.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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