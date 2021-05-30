Председатель Молодежного парламента при облсобрании Юлия Лысова отдала свой голос на праймериз «Единой России»

12:15, 30 мая 2021, ПАИ

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Юлия Лысова приняла участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.

«Сегодня у вас есть возможность очно поддержать кандидата, прийти на избирательный участок и отдать свой голос тому, кто по вашему мнению достойно сможет представить партию на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов», - написала Юлия Лысова.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

#выборы2021 #ПредварительноеГолосование #ПГ60