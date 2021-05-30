Опубликована программа празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском»

14:56, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая на сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и на официальных страницах сообществ музея в социальных сетях опубликована программа празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры — 2021 (55-го Пушкинского праздника поэзии). Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы «Михайловского» Лидия Токарева.

Среди пунктов праздничной афиши 4-6 мая — ряд концертов и выставок, спектакль, подготовленный в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, и презентация анимационного проекта «МультПушкин» от художника Игоря Шаймарданова, торжественная церемония специального гашения знаков почтовой оплаты и презентация нового отделения связи Почты России в музейном выставочном зале «Музейная почта» и многое другое.

Часть мероприятий подразумевает свободный вход, на другие зрителей пропустят по пригласительным билетам, заказать которые можно по телефонам 8(81146) 2-24-27 или 8(81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея.

При этом музей напоминает всем своим потенциальным гостям о необходимости соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе на сегодняшний день.