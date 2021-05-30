Алексей Севастьянов о предварительном голосовании «Единой России»: Псковичам важно, что происходит в стране и что делает партия

13:04, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в одном из счетных участков в Печорском районе принял участие в очном предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьских выборах в Госдумы РФ и региональный парламент. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Участие в предварительном голосовании «Единой России» граждан говорит о том, что им не безразлично то, что происходит в стране, и то, что делает партия», - отметил Алексей Севастьянов. «Долг каждого члена партии, партийная дисциплина обязывает каждого ответственно подходить к делам, принять участие в предварительном голосовании», - добавил он.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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