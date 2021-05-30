Александр Братчиков: Праймериз — очень правильная инициатива «Единой России»

13:15, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая глава администрации Пскова Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Праймериз, в первую очередь, очень правильная инициатива партии «Единая Россия», потому что определяет партия и не только члены партии, а все желающие кандидатуры, которые будут выдвинуты политической партией «Единая Россия». Это открытое голосование, оно приветствуется, оно достаточно объективно показывает, кого необходимо поддержать», - сказал Александр Братчиков.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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