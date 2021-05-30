Депутат Псковского облсобрания Геннадий Григорьев: Предвартельное голосование очень важно и значимо

13:26, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Порховском районе Геннадий Григорьев прокомментировал праймериз. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

«Я считаю, что предварительное внутрипартийное голосование, которое организует политическая партия «Единая Россия» перед предстоящими сентябрьскими выборами, очень важно и значимо. Проводится отбор сильнейших кандидатов. Впервые введено новшество — электронное предварительное голосование. Мы видим его положительный результат: достаточно много избирателей проголосовало в электронном формате. И сегодня, 30 мая, мы наблюдаем, как люди охотно идут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать очно и выразить поддержку определённым кандидатам. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил национальные цели для развития страны, и от депутатов разных уровней зависят показатели достижения этих целей», - сказал Геннадий Григорьев.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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