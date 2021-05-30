8,35% составила явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области на 12:00

13:31, 30 мая 2021, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 12:00 по московскому времени явка на предварительном голосовании составила 8,35% от общей численности избирателей. По Пскову явка составляет порядка 5%. Голосование проходит по смешанной системе: очно и электронно. Явка учитывает оба вида голосования, сообщается в группе «Говорит Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В Псковской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатур от партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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