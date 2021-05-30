Депутат Псковской гордумы Эдуард Белов: Отбор через праймериз очень важен

13:35, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» и рассказал о важности праймериз. Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Праймериз – это система, которую впервые у нас в стране на регулярной основе применяет партия «Единая Россия». Это один из основных критериев отбора кандидатов не только в Государственную думу, но и в Псковское областное Собрание. Выбор избирателей очень важен. Каждая партия имеет много достойных кандидатов и этот отбор через праймериз очень важен».

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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