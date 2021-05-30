Федор Постнов о праймериз: Вижу, что псковичи активны, хотят перемен в лучшую сторону

16:05, 30 мая 2021, ПАИ

«Вижу, что псковичи активны, они хотят участвовать в истории, хотят перемен в лучшую сторону», - прокомментировал предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» депутат Псковской городской Думы Федор Постнов. Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Федор Постнов отдал свой голос на праймериз "Единой России". Кроме того, он рассказал, что сегодня объехал уже четыре участка для голосования. «Приезжаю, чтобы поддержать людей. Прошу всех прийти и проголосовать. Если нужна моя поддержка, с удовольствием ее окажу», - добавил депутат Псковской гордумы.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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