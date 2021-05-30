Константин Болотин: Сегодняшнее голосование – ответственность перед гражданами за то, как мы будем жить дальше

16:45, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая депутат Псковской городской Думы Константин Болотин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодняшнее голосование – это долг, обязанность, ответственность перед гражданами за то, как все мы будем жить дальше. Сегодня мы выбираем тех людей, которые готовы отстаивать наши интересы в областном Собрании депутатов и Государственной Думе», - сказал Болотин.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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