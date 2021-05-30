Елена Лунгу: Нужно приучать молодежь делать обдуманный выбор и нести за него отвественность

16:55, 30 мая 2021, ПАИ

«С раннего возраста необходимо приучать молодёжь к тому, что выбор всегда надо делать обдуманно, осознанно и затем нести за него ответственность», - заявила врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, комментируя Псковскому агентству информации предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия», которое проходит сегодня, 30 мая.

Елена Лунгу убеждена, что участие в выборах – важное событие в жизни каждой семьи. Поэтому сегодня она с сыном приехала на избирательный участок вместе, чтобы сделать выбор.

«С детства мы всегда стоим перед выбором: идти на уроки или прогулять, расти в профессиональном плане или остаться на прежнем месте, принять участие в голосовании или остаться в стороне. Важно брать детей с собой на такие мероприятия, как предварительное голосование, показывать личным примером, что от твоего выбора зависит то, как будет развиваться твой город, область, вся страна», - добавила Елена Лунгу.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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