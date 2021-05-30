«Нарушений не обнаружил»: Алексей Севастьянов проконтролировал ход предварительного голосования на избирательных участках

17:27, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов проверил, как идёт предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» на избирательном участке в Псковском агротехническом колледже. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

«Нарушений не обнаружил!», - отметил Севастьянов. Он также добавил, что на избирательных участках много людей. «С удовольствием с ними пообщался, замечаний к ходу голосования ни у кого нет!», - подчеркнул он.

«Внутрипартийное голосование — это важный момент для самой партии. В этом участвуют не только члены партии, а абсолютно все граждане. Что позволяет четко выбрать того кандидата, который будет представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах. Это будет действительно кандидат от народа», - заключил Алексей Севастьянов.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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