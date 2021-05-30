В оздоровительных лагерях спасатели на лодках будут следить за купанием детей

21:19, 30 мая 2021, ПАИ

Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в оздоровительных лагерях в России во время летнего отдыха. Такая норма предусмотрена вступившими в силу с 1 января 2021 года правилами пользования пляжами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Печенина, начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ

«В правилах пользования пляжами есть отдельные нормы, которые обращены на купание детей, находящихся в летних оздоровительных учреждениях. Там однозначно во время купания детей должна выходить на акваторию лодка со спасателями и находиться там до момента прекращения купания детей», - сказал Печенин.

Он подчеркнул, что в случае опасности спасатели сразу будут реагировать и оказывать необходимую помощь. По его словам, в этом году уже зафиксированы факты гибели детей, но они не связаны с купанием. В основном это выход на лед, нахождение на берегу водоема без присмотра взрослых, когда ребенок просто падает с берега, поскальзывается.

Сотрудники МЧС с целью предотвращения гибели детей на воде ведут профилактическую работу в образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях.

В прошлом году отмечалось, что в России впервые за последние 10 лет резко выросло количество случаев гибели детей на воде. По оценкам МЧС, это связано с пандемией - дети оставались без присмотра, пляжи не были открыты, поэтому они купались часто в необорудованных местах.