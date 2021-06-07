Два автомобиля горели в Псковской области в субботу

10:02, 07 июня 2021, ПАИ

Микроавтобус и иномарка горели в Псковской области 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:17 на улице Узловой в Великих Луках в грузовом автомобиле ГАЗ-2217 выгорела панель приборов. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в панели. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарного подразделения.

В 16:54 в Пскове на улице Новаторов, 3 горел автомобиль Nissan Almera. В результате возгорания выгорел моторный отсек, также был поврежден салон по всей площади.

Предварительная причина пожара - разгерметизация топливной системы автомобиля.