Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Дедовичском районе
Автомобили Lada Kalina и УАЗ столкнулись на повороте на Красные Горки в Дедовичском районе, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По имеющимся данным, водитель Lada не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель УАЗ. В автомобиле Lada Kalina погибли водитель и пассажир.
На месте работают следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
Начальник псковской Госавтоинспекции работает на месте смертельного ДТП в Дедовичском районе