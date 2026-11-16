Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Дедовичском районе

12:11, 16 ноября 2026, ПАИ

Автомобили Lada Kalina и УАЗ столкнулись на повороте на Красные Горки в Дедовичском районе, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





По имеющимся данным, водитель Lada не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель УАЗ. В автомобиле Lada Kalina погибли водитель и пассажир.

На месте работают следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.