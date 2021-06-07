Почему в Пскове растёт цена за вызовы такси, объяснил эксперт

10:27, 07 июня 2021, ПАИ

О факторах, определяющих стоимость поездки на такси, рассказал руководитель сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Как отметил эксперт, спрос рождает предложение. И чем меньше водителей будет работать на линии, чем выше будет стоимость поездки, предъявляемая покупателю. «Чем выше спрос, тем большую они предлагают цену на услуги такси», - сообщил Игорь Смирнов.

Таким образом, рыночная цена сегодня, по словам спикера, складывается из спроса. А цена за поездку в конкретный момент может зависеть от погодных условий, пробок, времени суток, дня недели и количества автомобилей на линии у того или иного агрегатора.