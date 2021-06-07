Выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве» открылась в Печорах

12:09, 07 июня 2021, ПАИ

7 июня при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре открылась выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», приуроченная к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Открыли выставку архимандрит Марк, а также директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев, который назвал это событие эпохальным и удивительным, а также поблагодарил организаторов.

На выставке представлены 34 картины двадцати художников из 30 городов России. Выставку подготовили Министерство культуры России и Патриарший совет по культуре.

Бесплатные экскурсии по экспозиции по субботам и воскресеньям будут проходить в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, сбор в фойе музея.