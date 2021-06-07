Два местных жителя в Порховском и Псковском районах угнали автомобили

10:44, 07 июня 2021, ПАИ

В Порховском и Псковском районах полиция задержала местных жителей, которые подозреваются в угонах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, ночью 6 июня в деревне Волышово Порховского района от дома на улице Гагаринской был угнан ВАЗ-2106. О произошедшем в полицию сообщил владелец автомобиля. Вскоре угнанную «шестерку» обнаружили на дороге Волышово – Пальцево Порховского района с техническими повреждениями. Стражи порядка установили и подозреваемого в угоне. Им оказался 18-летний безработный местный житель. Молодой человек дал признательные показания. По версии следствия, он решил прокатиться на чужой машине, хотя не имел даже водительского удостоверения.

Причем «шестерка», на которую он обратил внимание, была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Однако далеко уехать злоумышленник не смог, поскольку не справился с управлением и врезался в дерево. После этого он бросил автомобиль и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

3 июня тоже ночью в селе Середка Псковского района от дома на улице Ленинской был угнан ЗАЗ - Шанс. В преступлении подозревается 35-летняя местная жительница. Она также решила воспользоваться чужим авто, чтобы доехать до своего дома. Тем более что ЗАЗ не был закрыт, а ключи были оставлены в замке зажигания. Но женщина не справилась с управлением и на территории Середки врезалась в строение. Гражданка дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.