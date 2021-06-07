В России появилась петиция о признании геноцида советского народа нацистами

11:08, 07 июня 2021, ПАИ

Организаторы проекта «Без срока давности» обнародовали петицию, которая призывает признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны геноцидом, пишет радио Sputnik.

В обращении отмечается, что граждан России и граждан других стран призывают сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу миру.

Согласно приговору Нюрнбергского трибунала, нацисты хотели истребить все местное население СССР. Впоследствии они планировали колонизировать освободившуюся территорию немцами.

Великая Отечественная война унесла жизни около 13,5 млн советских граждан. Людей убивали целенаправленно или держали в жестоких условиях оккупационного режима. В том числе люди погибали на принудительных работах в Германии. Наказать удалось не всех преступников.

Недавние раскопки и рассекречивание архивов открыли новые детали трагических событий в Псковской, Новгородской, Ростовской, Брянской областях, а также Краснодарском крае, связанные с массовыми казнями граждан. Были возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч жителей СССР.