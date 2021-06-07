Игорь Смирнов оценил количество нелегальных таксистов в Пскове

11:21, 07 июня 2021, ПАИ

Руководитель официального сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов оценил количество водителей, работающих в такси без лицензии.

На сегодняшний день на рынке такси водителей не хватает, отметил он в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 4 июня.

«На сегодняшний день рынок требует, чтобы водителей становилось в несколько раз больше. Для того чтобы не было существенного повышения цен, необходимо общее количество водителей увеличивать, но 75-80% таксистов на рынке – это подработчики. А они, как правило, не имеют лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров», - отметил Игорь Смирнов.

Как сообщалось ранее, в Псковской области на сегодняшний день действует 1200 лицензий таксистов.