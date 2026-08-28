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Общество

В Псковской области завершились обучающие семинары общественных наблюдателей

В Псковской области завершились обучающие семинары общественных наблюдателей к единому дню голосования, который состоится 20 сентября. Обучение началось в июне, охватило все муниципальные округа региона и стало важным шагом в обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса, сообщили ПАИ в Общественной палате региона.

Фото: Общественная палата Псковской области

Организатором в проведении обучения стала Общественная палата Псковской области при поддержке Избирательной комиссии Псковской области и территориальных избирательных комиссий. Непосредственное участие в подготовке наблюдателей приняли члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области: Александр Седунов, Наталья Исакова, Алексей Иванов.

Фото: Общественная палата Псковской области

Программа подготовки общественных наблюдателей сочетала в себе теорию и практику: изучение законодательной базы, регламентирующей деятельность наблюдателей и других участников избирательного процесса, их прав и обязанностей. Особое внимание было уделено конкретным практическим вопросам, моделированию и анализу реальных ситуаций, которые могут возникнуть на избирательном участке, а также этическим нормам в деятельности общественного наблюдателя. В рамках отдельных семинаров, при участии экспертов, обсуждались основные аспекты наблюдения за голосованием на платформе ДЭГ, принципам и методикам работы наблюдателей за ДЭГ, а также деятельность наблюдателей-блогеров. Специальный обучающий семинар состоялся для членов общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих наблюдение на выборах в местах принудительного содержания в единый день голосования.

Все слушатели высоко оценили программу обучения. По их словам, семинар дал не только знания законов и разбор примеров, но и четкое понимание своей роли в обеспечении честных, легитимных и прозрачных выборах.

Напомним, что в Псковской области пройдут несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы РФ, депутатов Законодательного Собрания Псковской области и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. На всех 567 избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты региона. Голосование будет проводиться в течение трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.

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