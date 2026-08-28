Псковский травматолог: Современные дети расходуют свой физический потенциал уже к 10-11 годам

16:15, 28 августа 2026, ПАИ

Современные дети расходуют свой физический потенциал уже к 10-11 годам, рассказал главный врач Псковской областной детской больницы, травматолог-ортопед Евгений Васильев в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам врача, таких примеров он видел достаточно, в том числе среди сверстников своего сына. Медик также порекомендовал родителям следить не только за временем, которое ребёнок проводит с гаджетами, но и за тем, в каком положении он сидит с техникой. «Долгое сидение в ноутбуке, телефоне даже с небольшом наклоном шеи приводит к серьёзным проблемам в позвоночнике», – предупредил Евгений Васильев.

Он также добавил, что, по его мнению, двух уроков физкультуры в неделю достаточно для обычного ребёнка. «Но я бы добавил ещё один урок, конечно», – отметил врач.