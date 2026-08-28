Главы Псковской и Витебской областей почтили память защитников Отечества
Память защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата в Пскове почтили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник сегодня, 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В память о великом подвиге всех павших на полях сражений главы приграничных регионов России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню. В торжественной церемонии также приняли участие официальная делегация Республики Беларусь, представители правительства Псковской области, исполнительных органов региона и представительства МИД России в Пскове.
Гирлянду воинской славы к мемориалу возложили военнослужащие Псковского гарнизона.
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча Михаила Ведерникова с Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма.
Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.
Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.
Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.
Круглый стол по развитию туризма с участием представителей Витебской области прошёл в Пскове
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