Главы Псковской и Витебской областей почтили память защитников Отечества

16:36, 28 августа 2026, ПАИ

Память защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата в Пскове почтили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник сегодня, 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В память о великом подвиге всех павших на полях сражений главы приграничных регионов России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню. В торжественной церемонии также приняли участие официальная делегация Республики Беларусь, представители правительства Псковской области, исполнительных органов региона и представительства МИД России в Пскове.

Гирлянду воинской славы к мемориалу возложили военнослужащие Псковского гарнизона.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области





В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча Михаила Ведерникова с Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.